В Азербайджане за сутки изъята очередная партия незаконного оружия и боеприпасов
Происшествия
- 31 октября, 2026
- 17:05
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Сотрудники полиции в ходе оперативных и профилактических мероприятий, проведенных 30 октября в Баку и регионах республики, изъяли из незаконного оборота пистолет, ружье, магазин и 238 патронов различного калибра.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
В ведомстве отметили, что мероприятия по выявлению нелегального огнестрельного оружия и боеприпасов продолжаются в непрерывном режиме.
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