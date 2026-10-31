Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    В Азербайджане за сутки изъята очередная партия незаконного оружия и боеприпасов

    Происшествия
    • 31 октября, 2026
    • 17:05
    В Азербайджане за сутки изъята очередная партия незаконного оружия и боеприпасов

    Сотрудники полиции в ходе оперативных и профилактических мероприятий, проведенных 30 октября в Баку и регионах республики, изъяли из незаконного оборота пистолет, ружье, магазин и 238 патронов различного калибра.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    В ведомстве отметили, что мероприятия по выявлению нелегального огнестрельного оружия и боеприпасов продолжаются в непрерывном режиме.

    Оружие и боеприпасы Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД)
    Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən silah-sursat aşkarlanıb
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    17:05
    В Азербайджане за сутки изъята очередная партия незаконного оружия и боеприпасов
    Происшествия
    16:59
    В Ирландии при нападении на центр размещения мигрантов погиб мужчина
    Другие страны
    16:58
    На Бакинском бульваре состоится концерт ко Дню Победы 8 ноября
    Внутренняя политика
    16:56
    В Египте при столкновении грузовика с микроавтобусом погибли 10 человек
    Другие страны
    16:55
    Аль-Будайви: Арабские страны готовы к диалогу с Ираном, но ждут ответных шагов
    Другие страны
    16:51
    Численность джейранов в Ширванском национальном парке превысила 7 тыс.
    Экология
    16:40
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (январь-сентябрь, 2026)
    Финансы
    16:30
    Азербайджан приветствовал выдвижение Феридуна Синирлиоглу на пост генсека ООН
    Внешняя политика
    16:28
    Джавид Абдуллаев: Развитие стартапов требует устойчивого энергоснабжения
    Энергетика
    Лента новостей