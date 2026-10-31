В Азербайджане за сутки изъята очередная партия незаконного оружия и боеприпасов

Сотрудники полиции в ходе оперативных и профилактических мероприятий, проведенных 30 октября в Баку и регионах республики, изъяли из незаконного оборота пистолет, ружье, магазин и 238 патронов различного калибра.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

В ведомстве отметили, что мероприятия по выявлению нелегального огнестрельного оружия и боеприпасов продолжаются в непрерывном режиме.