İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən silah-sursat aşkarlanıb

    Hadisə
    • 31 oktyabr, 2026
    • 16:44
    Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən silah-sursat aşkarlanıb

    Polis tərəfindən oktyabrın 30-da paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 1 tapança, 1 tüfəng, 1 patron darağı və 238 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilərək götürülüb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir.

    Silah-sursat Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Polis əməkdaşı
    В Азербайджане за сутки изъята очередная партия незаконного оружия и боеприпасов
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    MiniBoss

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