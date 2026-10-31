МВД: За сутки найдены 10 человек, пропавших без вести

В Азербайджане 30 октября были найдены 10 человек, пропавшие без вести.

Об этом Report сообщили в МВД.

Отмечается, что были найдены и переданы по принадлежности 10 человек, которые разыскивались как пропавшие без вести в связи с тем, что покинули место проживания, не уведомив членов семьи.