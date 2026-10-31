МВД: За сутки найдены 10 человек, пропавших без вести
Происшествия
- 31 октября, 2026
- 18:08
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В Азербайджане 30 октября были найдены 10 человек, пропавшие без вести.
Об этом Report сообщили в МВД.
Отмечается, что были найдены и переданы по принадлежности 10 человек, которые разыскивались как пропавшие без вести в связи с тем, что покинули место проживания, не уведомив членов семьи.
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