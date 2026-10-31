Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    МВД: За сутки найдены 10 человек, пропавших без вести

    Происшествия
    • 31 октября, 2026
    • 18:08
    МВД: За сутки найдены 10 человек, пропавших без вести

    В Азербайджане 30 октября были найдены 10 человек, пропавшие без вести.

    Об этом Report сообщили в МВД.

    Отмечается, что были найдены и переданы по принадлежности 10 человек, которые разыскивались как пропавшие без вести в связи с тем, что покинули место проживания, не уведомив членов семьи.

    Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) Пропавшие без вести
    Ötən gün itkin düşən 10 nəfər tapılıb
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    18:56
    Иран провел испытания нового вооружения
    В регионе
    18:40
    Иран заявил о готовности отразить любую атаку США
    В регионе
    18:36
    Трамп: Власть на Кубе сменится в течение следующих 2,5 лет
    Другие страны
    18:22
    В Ираке изъяли около 1,2 млн единиц огнестрельного оружия
    Другие страны
    18:08
    МВД: За сутки найдены 10 человек, пропавших без вести
    Происшествия
    18:03
    Азербайджанский борец Гиорги Мешвилдишвили взял бронзу ЧМ в Астане - Обновлено-2
    Индивидуальные
    17:53
    Официальные аккаунты Президента Ильхама Алиева в социальных сетях: Вниманию читателей
    Внутренняя политика
    17:33
    Арагчи: Иран не планирует прямых переговоров с США до принятия его условий
    Другие страны
    17:05
    В Азербайджане за сутки изъята очередная партия незаконного оружия и боеприпасов
    Происшествия
    Лента новостей