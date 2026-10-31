İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Ötən gün itkin düşən 10 nəfər tapılıb

    Hadisə
    • 31 oktyabr, 2026
    • 17:50
    Ötən gün itkin düşən 10 nəfər tapılıb

    Ötən gün itkin düşən 10 nəfər tapılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Oktyabrın 30-da polis tərəfindən keçirilən tədbirlərlə ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 10 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    İtkin düşmüş şəxslər Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Polis əməkdaşı
    МВД: За сутки найдены 10 человек, пропавших без вести
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