Цена на золото превысила $4 700 за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2026 года превысила $4 700 за тройскую унцию впервые с 27 апреля 2026 года.

Как передает Report, это следует из данных торговой площадки Comex.

Утром стоимость золота выросла на 3,14%, до $4 711,9 за тройскую унцию. Далее цена фьючерса ускорила рост и составила $4 720,2 за тройскую унцию (+3,32%).