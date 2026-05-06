Цена на золото превысила $4 700 за тройскую унцию
Финансы
- 06 мая, 2026
- 13:33
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2026 года превысила $4 700 за тройскую унцию впервые с 27 апреля 2026 года.
Как передает Report, это следует из данных торговой площадки Comex.
Утром стоимость золота выросла на 3,14%, до $4 711,9 за тройскую унцию. Далее цена фьючерса ускорила рост и составила $4 720,2 за тройскую унцию (+3,32%).
Последние новости
15:58
ГНС обнародовала данные по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМСФинансы
15:58
Трамп назвал условия открытия Ормузского проливаДругие страны
15:57
Кязымов: ЦБА не видит необходимости в пересмотре ставки по застрахованным вкладам в инвалютеФинансы
15:51
Али Асадов продлил выплаты надбавок медработникам COVID-пунктов в БакуСоциальная защита
15:48
Глава Европейского шахматного союза высоко оценил организацию Baku Open 2026Индивидуальные
15:46
Эльнур Солтанов представит Азербайджан на Белградском энергетическом форумеЭнергетика
15:42
Пилота самолета Swiss Air доставили в больницу в Алматы после ЧП на бортуВ регионе
15:40
Валех Алескеров призвал инвесторов вложиться в проекты в СЭЗ АлятАПК
15:25