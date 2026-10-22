Азербайджан и Норвегия провели политические консультации
- 22 октября, 2026
- 18:50
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В Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Королевства Норвегия.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД.
Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, норвежскую - государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон.
В ходе консультаций рассмотрено текущее состояние политических связей между Азербайджаном и Норвегией, отмечена важность обеспечения непрерывности двустороннего диалога.
Обсуждены возможности расширения сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной сферах, в области науки и образования. Также рассмотрены перспективы сотрудничества в рамках стратегических энергетических и транспортных проектов, реализуемых по инициативе и при участии Азербайджана.
Подчеркнута важность расширения договорно-правовой базы. Уделено внимание связям и взаимодействию в рамках международных организаций, а также вопросам взаимной поддержки кандидатур.
Норвежская сторона была проинформирована о текущей ситуации в регионе, процессе нормализации азербайджано-армянских отношений, а также о масштабных работах по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий и их разминированию.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.