Азербайджан и Норвегия провели политические консультации

В Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Королевства Норвегия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД.

Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, норвежскую - государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон.

В ходе консультаций рассмотрено текущее состояние политических связей между Азербайджаном и Норвегией, отмечена важность обеспечения непрерывности двустороннего диалога.

Обсуждены возможности расширения сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной сферах, в области науки и образования. Также рассмотрены перспективы сотрудничества в рамках стратегических энергетических и транспортных проектов, реализуемых по инициативе и при участии Азербайджана.

Подчеркнута важность расширения договорно-правовой базы. Уделено внимание связям и взаимодействию в рамках международных организаций, а также вопросам взаимной поддержки кандидатур.

Норвежская сторона была проинформирована о текущей ситуации в регионе, процессе нормализации азербайджано-армянских отношений, а также о масштабных работах по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий и их разминированию.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.