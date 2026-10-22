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    Азербайджан и Норвегия провели политические консультации

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2026
    • 18:50
    Азербайджан и Норвегия провели политические консультации

    В Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Королевства Норвегия.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД.

    Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, норвежскую - государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон.

    В ходе консультаций рассмотрено текущее состояние политических связей между Азербайджаном и Норвегией, отмечена важность обеспечения непрерывности двустороннего диалога.

    Обсуждены возможности расширения сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной сферах, в области науки и образования. Также рассмотрены перспективы сотрудничества в рамках стратегических энергетических и транспортных проектов, реализуемых по инициативе и при участии Азербайджана.

    Подчеркнута важность расширения договорно-правовой базы. Уделено внимание связям и взаимодействию в рамках международных организаций, а также вопросам взаимной поддержки кандидатур.

    Норвежская сторона была проинформирована о текущей ситуации в регионе, процессе нормализации азербайджано-армянских отношений, а также о масштабных работах по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий и их разминированию.

    Кроме того, состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Фариз Рзаев Политические консультации
    Azərbaycanla Norveç arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib
    Azerbaijan and Norway hold political consultations
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