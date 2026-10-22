Госагентство: За 8 месяцев по фактам обмана потребителей составлено 17 протоколов
Бизнес
- 22 октября, 2026
- 18:22
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В Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком в январе-августе 2026 года поступило 396 обращений, связанных с обманом потребителей.
Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, 306 обращений были рассмотрены, 130 из них удовлетворены.
Кроме того, по фактам обмана потребителей составлено 17 административных протоколов.
"Потребители могут получить подробную информацию о мерах, принимаемых в случаях обмана относительно размера, веса и расчета товара, а также о существующих в этой сфере инструментах правового регулирования через портал istehlakchi.gov.az, созданный по инициативе Агентства", - отмечается в сообщении.
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