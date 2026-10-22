Fitch Solutions оценила масштаб экономического кризиса в Иране

Экономика Ирана в 2026/2027 финансовом году (завершается 20 марта следующего года) может сократиться на 11% на фоне затяжного конфликта с США, морской блокады и ужесточения санкций.

Как передает Report, об этом говорится в обновленном прогнозе международной аналитической компании Fitch Solutions. Ранее ожидалось снижение ВВП страны на 9,1%.

По оценкам аналитиков, предварительное соглашение о возобновлении работы Ормузского пролива, вероятнее всего, будет достигнуто в первом квартале 2027 года. Вероятность такого сценария оценивается в 40%. Шансы на заключение соглашения в четвертом квартале 2026 года составляют 25%, а во втором квартале 2027 года - 5%.

При этом вероятность возвращения к интенсивным боевым действиям до достижения предварительных договоренностей составляет 30%, что указывает на существенные риски дальнейшей эскалации.

В Fitch Solutions отмечают, что затяжной конфликт усугубит экономический спад в Иране и замедлит восстановление. По данным компании, в первом квартале 2026/2027 финансового года, охватывающем период с 21 марта по 20 июня 2026 года, экономика страны сократилась на 10,1% в годовом исчислении.

Наиболее значительное падение зафиксировано в нефтегазовом секторе - на 26,4%. Несырьевой сектор сократился на 4,6% на фоне перебоев в производстве и других последствий конфликта.

Дополнительное давление на экономику оказали возобновление боевых действий в июле 2026 года и последующее усиление американских ограничений. При этом прекращение коммерческих и финансовых операций с Ираном со стороны ОАЭ, объявленное в августе, еще больше усилило экономическую изоляцию страны.

Fitch Solutions также пересмотрела прогноз роста экономики Ирана на 2027/2028 финансовый год: ожидаемый показатель снижен с 4,5% до 3,6%. По оценке аналитиков, последствия конфликта будут сдерживать восстановление и в следующем финансовом году.

Аналитики ожидают, что добыча и экспорт нефти Ирана в ближайшей перспективе останутся на низком уровне из-за морской блокады иранских портов со стороны США.

Существенное восстановление добычи будет зависеть от заключения нового соглашения с Вашингтоном, предусматривающего снятие блокады и более широкое смягчение санкций. Согласно базовому сценарию Fitch Solutions, возвращение добычи нефти к доконфликтному уровню ожидается не ранее конца 2027 года.

Снижение нефтяных доходов в сочетании с ограничениями на торговлю и международные денежные переводы усилит бюджетное, инфляционное и валютное давление на страну.

По оценкам компании, в октябре 2026 года курс иранского риала на параллельном рынке приблизился к 2,7 млн риалов за доллар США. Разрыв между параллельным и официальным курсами достиг почти 50%.

Инфляция в сентябре составила 89,8% в годовом исчислении. В Fitch Solutions ожидают, что в среднем за 2026/2027 финансовый год она достигнет около 84%, что приведет к дальнейшему снижению покупательной способности населения.

Дополнительными факторами давления станут удорожание импорта, дефицит производственных ресурсов, перебои с поставками электроэнергии и воды, а также нарушения в сельском хозяйстве и промышленности. Официальный уровень безработицы к июню 2026 года достиг четырехлетнего максимума в 9,1%.

Повреждения нефтеперерабатывающих предприятий и ограничения на импорт также усугубляют дефицит топлива. В сентябре власти Ирана повысили цены на бензин для потребителей с высоким уровнем потребления, стремясь сократить спрос и импортные расходы.

По мнению Fitch Solutions, иранские власти продолжат предпринимать меры для предотвращения полномасштабного экономического кризиса, однако бюджетные ограничения будут сдерживать эффективность поддержки.

Согласно сообщениям СМИ, президент Ирана Масуд Пезешкиан объявил о создании комитета по контролю над инфляцией и поддержке уязвимых домохозяйств. Глава Центрального банка Абдольнасер Хеммати, в свою очередь, сообщил о намерении выделить до 2 млрд долларов США в иностранной валюте для ослабления давления на национальную валюту.

Вместе с тем эффективность этих мер может снизиться из-за внутренних политических разногласий и проблем с управлением.

Аналитики предупреждают, что даже в случае достижения предварительного соглашения в ближайшие 3-6 месяцев оно может оказаться неустойчивым. Срыв договоренностей способен затормозить восстановление экономики в 2027/2028 финансовом году и отпугнуть потенциальных инвесторов.

В случае повторной эскалации конфликта экономический спад может оказаться еще глубже и продолжиться в первой половине 2027/2028 финансового года, что существенно отсрочит восстановление Ирана.