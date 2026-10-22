США будут поставлять Катару 4 млн тонн СПГ ежегодно до 2054 года

Американская Cheniere Energy заключила с катарской QatarEnergy соглашения о ежегодных поставках в общей сложности 4 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) до конца 2054 года.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Cheniere Energy.

В соответствии с соглашениями дочерние компании Cheniere Energy - Sabine Pass Liquefaction и Corpus Christi Liquefaction - будут ежегодно поставлять QatarEnergy по 2 млн тонн СПГ каждая. Поставки будут осуществляться на условиях FOB, то есть покупатель берет на себя расходы и риски после погрузки СПГ на судно. Цена газа будет рассчитываться на основе американского ценового индекса Henry Hub с добавлением фиксированной надбавки.

Поставки начнутся в начале 2030-х годов и будут осуществляться до конца 2054 года. При этом поставки 1 млн тонн СПГ в год по соглашению с Sabine Pass будут зависеть от принятия окончательного инвестиционного решения по первому этапу проекта расширения предприятия.

Компания также реализует проект расширения завода Sabine Pass. Ожидается, что его производственная мощность увеличится более чем на 20 млн тонн СПГ в год с учетом возможностей оптимизации производства, а общая мощность предприятия превысит 50 млн тонн в год.

Первый этап расширения предусматривает строительство седьмой технологической линии и установки повторного сжижения отпарного газа. Его мощность, включая потенциальную оптимизацию производства, должна превысить 6 млн тонн СПГ в год.