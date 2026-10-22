Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА

    Индира Гаджиева приняла участие в заседании министров молодежи и спорта ОТГ в Бишкеке

    Индивидуальные
    • 22 октября, 2026
    • 18:09
    Индира Гаджиева приняла участие в заседании министров молодежи и спорта ОТГ в Бишкеке

    В Бишкеке прошло 10-е заседание министров, ответственных за молодежь и спорт стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ), а также 10-я встреча ответственных экспертов.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства молодежи и спорта.

    Выступившая на мероприятии заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева проинформировала о работе, проводимой в Азербайджане в области молодежной политики и спорта.

    На заседании рассмотрели проекты, направленные на дальнейшее укрепление связей между странами тюркского мира, ход реализации совместных инициатив, а также планы на предстоящий период.

    В ходе выступлений было отмечено активное участие молодежи и спортсменов из тюркского мира в мероприятиях, которые пройдут в нашей стране в рамках объявления Баку спортивной столицей 2026 года.

    В рамках мероприятия Индира Гаджиева провела двусторонние встречи с министром культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Мирбеком Мамбеталиевым и директором Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете министров Кыргызстана Урматом Асанбаевым.

    На встречах были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере молодежи и спорта.

    Организация тюркских государств (ОТГ) Министерство молодежи и спорта Азербайджана Индира Гаджиева Бишкек
    Фото
    İndira Hacıyeva Bişkekdə TDT-nin gənclər və idman nazirlərinin iclasında iştirak edib
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    18:09
    Индира Гаджиева приняла участие в заседании министров молодежи и спорта ОТГ в Бишкеке
    Индивидуальные
    18:02
    В поселке Сахиль из-за ремонта дорог изменят схемы автобусных маршрутов
    Инфраструктура
    17:50
    В парламенте Албании подрались представители двух партий
    Другие страны
    17:45
    Фото
    В Баку стартовал чемпионат Азербайджана по спортивному скалолазанию
    Индивидуальные
    17:44
    Ариф Асадов: В молодежной сборной Азербайджана есть перспективные футболисты для основной команды
    Футбол
    17:40
    Отчет: Румыния этой зимой может столкнуться с дефицитом дизтоплива
    Другие страны
    17:40
    Генпрокуратура и МВД сообщили детали расследования убийства в Баку 25-летней давности
    Происшествия
    17:36
    Южная Корея намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере авиации
    Инфраструктура
    17:33
    Токаев поручил принять меры по созданию Семипалатинской зоны ядерной безопасности
    В регионе
    Лента новостей