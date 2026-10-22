Участники акции в Брюсселе: Хотим донести до всех правду о пропавших без вести соотечественниках

Семьи пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны провели очередную мирную акцию в Брюсселе, чтобы привлечь внимание жителей бельгийской столицы и туристов к судьбе более 4 тыс. человек, которые до сих пор, спустя более 30 лет, числятся пропавшими без вести.

Как сообщает европейское бюро Report, третья акция Общественного объединения "Семьи пропавших без вести в Карабахе" (Qarabağ İtkin Ailələri) прошла на одной из центральных площадей столицы - Place de l'Albertine.

Участники рассказывали останавливающимся возле импровизированного музея, где были представлены личные вещи, фотографии и документы пропавших без вести, о тех, кого уже около 35 лет ждут родные и близкие.

Как отмечали участники, они надеются получить хотя бы какие-то сведения о судьбе своих родных.

"Нас всего несколько человек, но мы представляем всех соотечественников, которые, как и мы, продолжают ждать и надеяться", - отметили они. Прохожим раздавали флайеры с информацией.

Нидерландец Петер Нови, работающий в Брюсселе, ознакомился с представленной информацией, пообщался с участницами акции и спросил: "Как я могу помочь?"

Другой молодой человек был поражен, узнав, что пропавшими без вести числятся более 4 тыс. человек: "Как могло такое случиться? Где и как могли пропасть тысячи людей?"

Как известно, несмотря на продвижение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, судьбы пропавших без вести в начале 1990-х годов все еще остаются невыясненными. В списке пропавших без вести все еще значится 4010 человек, в том числе 71 ребенок, 288 женщин и 398 стариков.