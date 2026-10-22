В Китае произошло землетрясение магнитудой 7
Другие страны
- 22 октября, 2026
- 19:21
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Землетрясение магнитудой 7 произошло на севере Тибета в Китае.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил Китайский центр сейсмических сетей (CENC).
По данным центра, подземные толчки были зафиксированы в 22:33 по местному времени. Эпицентр находился в одном из уездов города Нагчу на севере Тибета.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
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