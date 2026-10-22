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    В Китае произошло землетрясение магнитудой 7

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 19:21
    В Китае произошло землетрясение магнитудой 7

    Землетрясение магнитудой 7 произошло на севере Тибета в Китае.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил Китайский центр сейсмических сетей (CENC).

    По данным центра, подземные толчки были зафиксированы в 22:33 по местному времени. Эпицентр находился в одном из уездов города Нагчу на севере Тибета.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

    Землетрясение Тибет Китайская Народная Республика (КНР)
    Çində 7 maqnitudalı zəlzələ olub
    Magnitude 7 earthquake strikes China
    MiniBoss
    44 filmi

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