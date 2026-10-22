В Китае произошло землетрясение магнитудой 7

Землетрясение магнитудой 7 произошло на севере Тибета в Китае.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил Китайский центр сейсмических сетей (CENC).

По данным центра, подземные толчки были зафиксированы в 22:33 по местному времени. Эпицентр находился в одном из уездов города Нагчу на севере Тибета.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.