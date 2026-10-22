Çində 7 maqnitudalı zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 22 oktyabr, 2026
- 19:28
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Çində, Tibetin şimalında 7 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çin Seysmik Şəbəkələr Mərkəzi (CENC) məlumat yayıb.
Mərkəzdən bildirilib ki, yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 22:33-də qeydə alınıb. Zəlzələnin episentri Tibetin şimalındakı Naqçu şəhərində yerləşib.
Zəlzələnin ocağı 10 km dərinlikdə olub.
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