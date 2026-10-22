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    Çində 7 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    • 22 oktyabr, 2026
    • 19:28
    Çində 7 maqnitudalı zəlzələ olub

    Çində, Tibetin şimalında 7 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çin Seysmik Şəbəkələr Mərkəzi (CENC) məlumat yayıb.

    Mərkəzdən bildirilib ki, yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 22:33-də qeydə alınıb. Zəlzələnin episentri Tibetin şimalındakı Naqçu şəhərində yerləşib.

    Zəlzələnin ocağı 10 km dərinlikdə olub.

    Zəlzələ Çin Xalq Respublikası
    В Китае произошло землетрясение магнитудой 7
    Magnitude 7 earthquake strikes China
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