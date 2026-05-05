Ильхам Алиев утвердил соглашение с Центром чистой энергии ОЭС
Бизнес
- 05 мая, 2026
- 16:31
Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении соглашения о стране-хозяйке между Азербайджаном и Центром чистой энергии Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Как сообщает Report, документ был подписан 2 декабря 2025 года в Баку.
Ранее 27 апреля соответствующий законопроект утвердил Милли Меджлис.
