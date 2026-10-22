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    ING Group оценила перспективы государственного долга Азербайджана на 2026-2028 годы

    Финансы
    • 22 октября, 2026
    • 16:03
    ING Group оценила перспективы государственного долга Азербайджана на 2026-2028 годы

    Государственный долг Азербайджана в 2026 году, согласно прогнозам, достигнет отметки 20,9% от валового внутреннего продукта (ВВП).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на крупнейшую банковскую группу Нидерландов ING Group.

    Согласно расчетам ING, в 2027 году уровень госдолга возрастет до 22% ВВП, а в 2028 году данный показатель поднимется до 23,1% ВВП.

    Валовой внешний долг Азербайджана в абсолютном выражении в 2026 году прогнозируется на уровне 15,2 млрд долларов США (18,7% ВВП), в 2027 году - 16,2 млрд долларов (18,3% ВВП), а к 2028 году ожидается его увеличение до 17,2 млрд долларов (18% ВВП). Отношение валового внешнего долга к совокупному объему экспорта, по оценкам аналитиков, составит 52,2% в 2026 году, 64% в 2027 году и 65,9% в 2028 году.

    "При этом финансовое положение страны сохранит устойчивость за счет профицитного бюджета", - отмечается в отчете банковской группы.

    Профицит консолидированного бюджета Азербайджана, по прогнозам, составит 3,4% ВВП в 2026 году и по 1,7% ВВП в 2027 и 2028 годах соответственно. Первичный профицит консолидированного бюджета ожидается на уровне 4,3% ВВП в 2026 году, 2,6% ВВП в 2027 году и 2,7% ВВП в 2028 году.

    Госдолг Азербайджана Профицит консолидированного бюджета ING Group
    ING: Azərbaycanın dövlət borcu 2026-cı ildə ÜDM-in 21 %-dən az olacaq
    ING Group evaluates outlook for Azerbaijan's sovereign debt for 2026–2028
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