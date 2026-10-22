İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    ING: Azərbaycanın dövlət borcu 2026-cı ildə ÜDM-in 21 %-dən az olacaq

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2026
    • 16:06
    ING: Azərbaycanın dövlət borcu 2026-cı ildə ÜDM-in 21 %-dən az olacaq

    Azərbaycanın dövlət borcunun 2026-cı ildə ÜDM-in 20,9 %-i səviyyəsində olacağı gözlənilir.

    Bu barədə "Report" Niderlandın ən böyük bank qrupu olan "ING Group"a istinadən xəbər verir.

    Xəbər yenilənir

    Azərbaycanın dövlət borcu
    ING Group оценила перспективы государственного долга Азербайджана на 2026-2028 годы
    ING Group evaluates outlook for Azerbaijan"s sovereign debt for 2026–2028
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