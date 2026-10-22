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    Во Франции погибли четыре человека из-за наводнений, вызванных штормом "Адам"

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 16:19
    Во Франции погибли четыре человека из-за наводнений, вызванных штормом Адам

    Во Франции четыре человека погибли из-за наводнений, вызванных сильным штормом "Адам".

    Как передает Report, об этом сообщают местные медиа.

    Еще один человек числится пропавшим без вести.

    В департаменте Буш-дю-Рон в затопленном подвале обнаружили тела двух женщин в возрасте 86 и 26 лет. Сильная непогода также обрушилась на Корсику: поток воды унес внедорожник. Один из пассажиров выбрался через окно, а другого мужчину нашли погибшим.

    Министр транспорта Франции Филипп Табаро заявил, что наводнения нарушили движение по дорогам и железнодорожным линиям в пострадавшем районе.

    Ранее префект департамента Буш-дю-Рон Жак Витковски сообщил о том, что уровень воды достиг беспрецедентных значений.

    Отметим, что в связи с приближением шторма "Остен", который, как ожидается, обрушится на французское побережье в пятницу, 23 октября, метеорологическая служба Франции объявила оранжевый уровень опасности для трех департаментов: Кот-д'Армор, Финистер и Морбиан. На 24 октября оранжевое предупреждение будет объявлено для 10 департаментов.

    Неблагоприятные погодные условия Штормовое предупреждение Наводнение Франция
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