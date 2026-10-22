Во Франции погибли четыре человека из-за наводнений, вызванных штормом "Адам"

Во Франции четыре человека погибли из-за наводнений, вызванных сильным штормом "Адам".

Как передает Report, об этом сообщают местные медиа.

Еще один человек числится пропавшим без вести.

В департаменте Буш-дю-Рон в затопленном подвале обнаружили тела двух женщин в возрасте 86 и 26 лет. Сильная непогода также обрушилась на Корсику: поток воды унес внедорожник. Один из пассажиров выбрался через окно, а другого мужчину нашли погибшим.

Министр транспорта Франции Филипп Табаро заявил, что наводнения нарушили движение по дорогам и железнодорожным линиям в пострадавшем районе.

Ранее префект департамента Буш-дю-Рон Жак Витковски сообщил о том, что уровень воды достиг беспрецедентных значений.

Отметим, что в связи с приближением шторма "Остен", который, как ожидается, обрушится на французское побережье в пятницу, 23 октября, метеорологическая служба Франции объявила оранжевый уровень опасности для трех департаментов: Кот-д'Армор, Финистер и Морбиан. На 24 октября оранжевое предупреждение будет объявлено для 10 департаментов.