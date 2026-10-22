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    Хуситы заявили об ударе по зданию Минобороны Саудовской Аравии

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 16:19
    Хуситы заявили об ударе по зданию Минобороны Саудовской Аравии

    Движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило об ударе баллистической ракетой по зданию Министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил военный представитель хуситов Яхья Сари.

    По его словам, хуситы за последние 48 часов провели четыре военные операции с применением баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, первая из них была направлена против здания министерства обороны в столице Саудовской Аравии.

    Помимо этого, хуситы атаковали инфраструктуру саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в городе Янбу на западе страны.

    Движение Ансар Аллах (хуситы) Саудовская Аравия Эскалация на Ближнем Востоке
    Husilər Səudiyyə Ərəbistanının Müdafiə Nazirliyinin binasına zərbə endiriblər
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