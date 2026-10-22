Хуситы заявили об ударе по зданию Минобороны Саудовской Аравии

Движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило об ударе баллистической ракетой по зданию Министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил военный представитель хуситов Яхья Сари.

По его словам, хуситы за последние 48 часов провели четыре военные операции с применением баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, первая из них была направлена против здания министерства обороны в столице Саудовской Аравии.

Помимо этого, хуситы атаковали инфраструктуру саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в городе Янбу на западе страны.