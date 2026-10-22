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    Husilər Səudiyyə Ərəbistanının Müdafiə Nazirliyinin binasına zərbə endiriblər

    Digər ölkələr
    • 22 oktyabr, 2026
    • 16:20
    Husilər Səudiyyə Ərəbistanının Müdafiə Nazirliyinin binasına zərbə endiriblər

    "Ənsar Allah" hərəkatı (husilər) Ər-Riyadda Səudiyyə Ərəbistanının Müdafiə Nazirliyinin binasına ballistik raketlə zərbə endirdiyini bəyan edib.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu iddia ilə husilərin hərbi nümayəndəsi Yəhya Səri çıxış edib.

    Onun sözlərinə görə, husilər son 48 saat ərzində ballistik raketlərdən və pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə etməklə dörd hərbi əməliyyat həyata keçiriblər, onlardan birincisi Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtındakı Müdafiə Nazirliyinin binasına yönəlmişdi.

    Bundan əlavə, husilər ölkənin qərbindəki Yanbu şəhərində Səudiyyənin "Saudi Aramco" neft şirkətinin infrastrukturuna hücum ediblər.

    Ənsar Allah hərəkatı (Husilər) Səudiyyə Ərəbistanı
    Хуситы заявили об ударе по зданию Минобороны Саудовской Аравии
    MiniBoss
    MiniBoss

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