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    Global Media Group провела очередную акцию по посадке деревьев

    Экология
    • 22 октября, 2026
    • 16:09
    Global Media Group провела очередную акцию по посадке деревьев

    Global Media Group при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов провела традиционную акцию по посадке деревьев под лозунгом "Зеленое будущее пускает корни благодаря единству". Мероприятие состоялось в поселке Мушфигабад Гарадагского района.

    Как сообщает Report, сотрудники медиаструктур и компаний, входящих в Global Media Group, а также учащиеся Бакинского Европейского лицея высадили саженцы оливковых и сосновых деревьев с учетом местного рельефа и климатических условий. Участники также обеспечили саженцам необходимый агротехнический уход.

    Цель акции - содействие охране окружающей среды, сохранению экологического баланса и повышению экологической ответственности в обществе.

    Global Media Group, являющаяся членом Глобального договора ООН, в рамках политики корпоративной социальной ответственности уделяет особое внимание экологическим проектам и охране окружающей среды. Компания регулярно проводит инициативы, направленные на создание более здоровой и зеленой среды для будущих поколений.

    Отметим, что Global Media Group - ведущая группа медиакомпаний, основанная в 2017 году. В нее входят телеканалы, информационные агентства, новостные порталы, газеты и другие медиаресурсы, действующие в Азербайджане и за рубежом.

    Более подробная информация о Global Media Group доступна на сайте www.gmg.az и страницах компании в социальных сетях.

    Global Media Group провела очередную акцию по посадке деревьев

    Global Media Group провела очередную акцию по посадке деревьев
    Global Media Group провела очередную акцию по посадке деревьев
    Global Media Group провела очередную акцию по посадке деревьев
    Global Media Group провела очередную акцию по посадке деревьев
    Global Media Group провела очередную акцию по посадке деревьев
    Global Media Group провела очередную акцию по посадке деревьев
    Global Media Group провела очередную акцию по посадке деревьев
    Global Media Group провела очередную акцию по посадке деревьев
    Global Media Group провела очередную акцию по посадке деревьев
    Global Media Group провела очередную акцию по посадке деревьев
    Global Media Group провела очередную акцию по посадке деревьев
    Global Media Group провела очередную акцию по посадке деревьев
    Global Media Group провела очередную акцию по посадке деревьев
    Global Media Group провела очередную акцию по посадке деревьев
    Global Media Group провела очередную акцию по посадке деревьев
    Global Media Group провела очередную акцию по посадке деревьев
    Global Media Group провела очередную акцию по посадке деревьев
    Global Media Group провела очередную акцию по посадке деревьев
    Global Media Group провела очередную акцию по посадке деревьев

    Global Media Group Акция по посадке деревьев
    Фото
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    "Global Media Group"un təşəbbüsü ilə növbəti ağacəkmə aksiyası keçirilib
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    Global Media Group holds another tree-planting campaign
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    Global Media Group провела очередную акцию по посадке деревьев
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