Global Media Group провела очередную акцию по посадке деревьев

Global Media Group при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов провела традиционную акцию по посадке деревьев под лозунгом "Зеленое будущее пускает корни благодаря единству". Мероприятие состоялось в поселке Мушфигабад Гарадагского района.

Как сообщает Report, сотрудники медиаструктур и компаний, входящих в Global Media Group, а также учащиеся Бакинского Европейского лицея высадили саженцы оливковых и сосновых деревьев с учетом местного рельефа и климатических условий. Участники также обеспечили саженцам необходимый агротехнический уход.

Цель акции - содействие охране окружающей среды, сохранению экологического баланса и повышению экологической ответственности в обществе.

Global Media Group, являющаяся членом Глобального договора ООН, в рамках политики корпоративной социальной ответственности уделяет особое внимание экологическим проектам и охране окружающей среды. Компания регулярно проводит инициативы, направленные на создание более здоровой и зеленой среды для будущих поколений.

Отметим, что Global Media Group - ведущая группа медиакомпаний, основанная в 2017 году. В нее входят телеканалы, информационные агентства, новостные порталы, газеты и другие медиаресурсы, действующие в Азербайджане и за рубежом.

Более подробная информация о Global Media Group доступна на сайте www.gmg.az и страницах компании в социальных сетях.