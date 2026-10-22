ING обнародовала прогноз по профициту счета текущих операций Азербайджана до 2029 года

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2026 году ожидается на уровне 9 млрд долларов США, что составит 11% ВВП.

Как сообщает Report со ссылкой на крупнейшую банковскую группу Нидерландов ING Group, в 2027 году профицит составит 4,9 млрд долларов (5,6% ВВП), а в 2028 году - 4,3 млрд долларов (4,5% ВВП).

Новость дополняется