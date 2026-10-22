ING обнародовала прогноз по профициту счета текущих операций Азербайджана до 2029 года
Финансы
- 22 октября, 2026
- 16:22
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Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2026 году ожидается на уровне 9 млрд долларов США, что составит 11% ВВП.
Как сообщает Report со ссылкой на крупнейшую банковскую группу Нидерландов ING Group, в 2027 году профицит составит 4,9 млрд долларов (5,6% ВВП), а в 2028 году - 4,3 млрд долларов (4,5% ВВП).
Новость дополняется
ING Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti üzrə 2029-cu ilədək olan proqnozunu açıqlayıb
ING releases forecast for Azerbaijan's current account surplus through 2029
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