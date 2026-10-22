ING Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti üzrə 2029-cu ilədək olan proqnozunu açıqlayıb
Maliyyə
- 22 oktyabr, 2026
- 16:28
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Azərbaycanın tədiyyə balansının cari əməliyyatlar hesabının profisitinin 2026-cı ildə 9 milyard ABŞ dolları səviyyəsində olacağı gözlənilir və bu da ÜDM-in 11 %-ni təşkil edəcək.
"Report" Niderlandın ən böyük bank qrupu olan "ING Group"a istinadən xəbər verir ki, 2027-ci ildə profisit 4,9 milyard ABŞ dolları (ÜDM-in 5,6 %-i), 2028-ci ildə isə 4,3 milyard ABŞ dolları (ÜDM-in 4,5 %-i) təşkil edəcək.
Xəbər yenilənir
ING обнародовала прогноз по профициту счета текущих операций Азербайджана до 2029 года
ING releases forecast for Azerbaijan's current account surplus through 2029
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