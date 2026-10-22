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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    ING Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti üzrə 2029-cu ilədək olan proqnozunu açıqlayıb

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2026
    • 16:28
    ING Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti üzrə 2029-cu ilədək olan proqnozunu açıqlayıb

    Azərbaycanın tədiyyə balansının cari əməliyyatlar hesabının profisitinin 2026-cı ildə 9 milyard ABŞ dolları səviyyəsində olacağı gözlənilir və bu da ÜDM-in 11 %-ni təşkil edəcək.

    "Report" Niderlandın ən böyük bank qrupu olan "ING Group"a istinadən xəbər verir ki, 2027-ci ildə profisit 4,9 milyard ABŞ dolları (ÜDM-in 5,6 %-i), 2028-ci ildə isə 4,3 milyard ABŞ dolları (ÜDM-in 4,5 %-i) təşkil edəcək.

    Xəbər yenilənir

    Cari əməliyyatlar hesabının profisiti Tədiyyə balansı
    ING обнародовала прогноз по профициту счета текущих операций Азербайджана до 2029 года
    ING releases forecast for Azerbaijan's current account surplus through 2029
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