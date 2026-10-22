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    В Баку представлены технологические решения для реализации "Зеленого энергокоридора"

    Энергетика
    • 22 октября, 2026
    • 16:25
    В Баку представлены технологические решения для реализации Зеленого энергокоридора

    В Баку представлены технологические решения и возможности поставок для реализации "Зеленого энергетического коридора".

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, соответствующая презентация состоялась на проходящем в Баку форуме на тему "Зеленый энергетический коридор: от технико-экономического обоснования к реализации".

    В сессии, модератором которой выступил вице-президент компании Siemens Energy по Турции, Центральной Азии и Западной Европе Максим Зубов, приняли участие представители компаний Jan De Nul, Prysmian, NKT, ZTT, Hengtong, Hellenic Cable и Orient Cable.

    В ходе сессии с презентациями выступили коммерческий руководитель компании Jan De Nul Филип Олде Бейванк, директор по управлению бизнесом компании Prysmian Томмазо Нойя, вице-президент по продажам компании NKT Эрджихан Курт и др.

    В рамках сессии компания Jan De Nul представила первую в мире кабельную технологию, применимую на глубине свыше 4 000 метров. Сессия имела важное значение с точки зрения оценки технологической готовности проекта, определения возможностей сотрудничества с потенциальными поставщиками и подрядчиками, а также перехода к этапу практической реализации.

    В Баку представлены технологические решения для реализации Зеленого энергокоридора
    В Баку представлены технологические решения для реализации Зеленого энергокоридора
    В Баку представлены технологические решения для реализации Зеленого энергокоридора
    В Баку представлены технологические решения для реализации Зеленого энергокоридора

    Министерство энергетики Транскаспийский зеленый энергокоридор
    Фото
    "Yaşıl Enerji Dəhlizi" üçün texnoloji həllər və təchizat imkanları təqdim edilib
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