İƏT-in Təmiz Enerji Mərkəzi ilə imzalanmış "Ev Sahibi Ölkə Sazişi" təsdiq edilib
Biznes
- 05 may, 2026
- 16:25
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan hökuməti ilə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Təmiz Enerji Mərkəzi arasında Ev Sahibi Ölkə Sazişinin təsdiq edilməsi haqqında qanunu imzalayıb.
"Report" xatırladıb ki, sənəd 2025-ci il dekabrın 2-də Bakıda imzalanıb.
