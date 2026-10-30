"Turan" CEV Çempionlar Liqasında növbəti mərhələyə yüksəlib
Komanda
- 30 oktyabr, 2026
- 01:43
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Qadın voleybolçulardan ibarət "Turan" komandası CEV Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsində cavab oyununu keçirib.
"Report"un məlumatına görə, Xorvatiya təmsilçisi "Mladost"un qonağı olan Ziya Rəcəbovun rəhbərlik etdiyi kollektiv səfərdə 3:2 (25:22 21:25, 25:23, 23:25, 15:13) hesablı qələbəyə sevinib.
"Turan"ın III təsnifat mərhələsindəki rəqibi Bolqarıstanın "Maritsa" klubu olacaq.
Xatırladaq ki, "Turan" oktyabrın 20-də Tovuz Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən ilk matçda "Mladost" üzərində 3:0 (25:20, 25:16, 25:16) hesabı ilə qələbə qazanıb. Tovuz təmsilçisi növbəti mərhələyə yüksələcəyi təqdirdə Bolqarıstanın "Maritza" komandası ilə üz-üzə gələcək.
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