Ziya Bünyadov prospektində yük avtomobili qəzaya uğrayıb, hərəkət məhdudlaşdırılıb
İnfrastruktur
- 29 oktyabr, 2026
- 23:12
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakının Nərimanov rayonu, Ziya Bünyadov prospektinin Atatürk prospekti ilə kəsişməsində yük avtomobili qəzaya uğrayıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən (NİİM) məlumat verilib.
Bildirilib ki, qəza səbəbindən metronun "Koroğlu" stansiyası istiqamətində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılıb.
Hazırda polis əməkdaşları yük avtomobillərinin kənarlaşdırılması və hərəkətin bərpa olunması məqsədilə zəruri tədbirləri görür.
Son xəbərlər
23:21
Foto
Video
Qorçulu kəndində Azərbaycan irsi erməniləşdirilib, sakinlər etnik təmizləməyə məruz qalıbDaxili siyasət
23:19
Foto
Mehriban Əliyeva "Qağayı" tamaşasının təqdimatında iştirak edibMədəniyyət siyasəti
23:12
Ziya Bünyadov prospektində yük avtomobili qəzaya uğrayıb, hərəkət məhdudlaşdırılıbİnfrastruktur
23:05
Maçado: ABŞ Venesuelada seçkilərin 2027-ci ildə keçirilməsini təklif edibDigər ölkələr
22:45
Hikmət Hacıyev "X" hesabında "AnewZ"un Qarabağ müharibəsi ilə bağlı filmini paylaşıbDaxili siyasət
22:35
Putin: Rusiya Avropa ilə münasibətlərin bərpasına yönəlmiş istənilən addımı dəstəkləyirRegion
22:34
Azərbaycan cüdoçularının Avropa çempionatındakı ilk rəqibləri müəyyənləşibFərdi
22:23
Yasamal, Səbail və Abşeronun bir sıra ərazilərində sabah işıq olmayacaqEnergetika
22:13
"Gəncə"nin baş məşqçisi Murad Dikmən: "Qələbələrin davamını gətirməliyik"Komanda