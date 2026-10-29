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    Ziya Bünyadov prospektində yük avtomobili qəzaya uğrayıb, hərəkət məhdudlaşdırılıb

    İnfrastruktur
    • 29 oktyabr, 2026
    • 23:12
    Ziya Bünyadov prospektində yük avtomobili qəzaya uğrayıb, hərəkət məhdudlaşdırılıb

    Bakının Nərimanov rayonu, Ziya Bünyadov prospektinin Atatürk prospekti ilə kəsişməsində yük avtomobili qəzaya uğrayıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən (NİİM) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəza səbəbindən metronun "Koroğlu" stansiyası istiqamətində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılıb.

    Hazırda polis əməkdaşları yük avtomobillərinin kənarlaşdırılması və hərəkətin bərpa olunması məqsədilə zəruri tədbirləri görür.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) Yük avtomobili
    44 filmi
    44 filmi

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