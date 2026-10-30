На проспекте Зии Буниятова в Баку восстановлено движение транспорта - Обновлено

В Наримановском районе Баку восстановлено движение транспорта на пересечении проспектов Зии Буниятова и Ататюрка, ранее ограниченное из-за аварии с участием грузового автомобиля.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана, ограничения полностью сняты.

Напомним, что в результате ДТП движение транспорта в направлении станции метро "Кероглу" было ограничено.

29 октября, 23:31

В Наримановском районе Баку, на пересечении проспектов Зии Буниятова и Ататюрка, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом, в связи с этим движение транспорта на данном участке затруднено.

Уточняется, что движение в направлении станции метро "Кёроглу" временно ограничено.

В настоящее время сотрудники дорожной полиции предпринимают необходимые меры по устранению последствий ДТП и восстановлению движения.