На проспекте Зии Буниятова в Баку восстановлено движение транспорта - Обновлено
- 30 октября, 2026
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В Наримановском районе Баку восстановлено движение транспорта на пересечении проспектов Зии Буниятова и Ататюрка, ранее ограниченное из-за аварии с участием грузового автомобиля.
Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана, ограничения полностью сняты.
Напомним, что в результате ДТП движение транспорта в направлении станции метро "Кероглу" было ограничено.
В Наримановском районе Баку, на пересечении проспектов Зии Буниятова и Ататюрка, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля.
Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом, в связи с этим движение транспорта на данном участке затруднено.
Уточняется, что движение в направлении станции метро "Кёроглу" временно ограничено.
В настоящее время сотрудники дорожной полиции предпринимают необходимые меры по устранению последствий ДТП и восстановлению движения.