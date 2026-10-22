Эмин Амруллаев: Через 20 лет женщин-руководителей станет значительно больше

Через 20 лет в общественной жизни Азербайджана станет намного больше женщин-руководителей.

Как передает Report, об этом министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил на юбилейном мероприятии, посвященном 5-летию проекта "Поддержка образования девочек" и 125-летию школы для девочек Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Он отметил, что во многих странах в рамках оценочных проектов в сфере образования ученицы 4-ого класса показывают более высокие результаты, чем их сверстники.

"Однако к 15-летнему возрасту это соотношение меняется. Что происходит за это время? Из-за чего результаты девочек снижаются? Причина в большей степени связана с ограничениями в социальной жизни девочек", - сказал Амруллаев.

Э. Амруллаев отметил, что за последние годы в Азербайджане выросли показатели успеваемости как мальчиков, так и девочек: "Это позволяет смотреть в будущее с надеждой. Если в последующие годы подобные тенденции сохранятся, мы прогнозируем, что когда нынешнее поколение школьников достигнет возраста 35-40 лет, в общественной жизни нашей страны возрастет число женщин-руководителей", - заключил министр.