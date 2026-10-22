Бахар Мурадова призвала госорганы помогать студенткам в карьере

Председатель Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова призвала государственные учреждения поддержать студенток.

Как сообщает Report, с таким призывом она выступила на юбилейном мероприятии, посвященном 5-летию проекта "Поддержка образования девочек" и 125-летию школы для девочек имени Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Бахар Мурадова заявила, что берет под свою опеку 10 студенток первого курса Академии Министерства юстиции. Она окажет им поддержку в профессиональном становлении и получении опыта.

"На этом примере я призываю другие госорганы расширить поддержку в своих сферах, высшие учебные заведения - развивать программы профессионального развития, предпринимателей - создавать возможности для стажировок и наставничества, а наших успешных женщин - делиться опытом с молодым поколением", - сказала глава Госкомитета.