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    Бахар Мурадова призвала госорганы помогать студенткам в карьере

    Наука и образование
    • 22 октября, 2026
    • 16:04
    Бахар Мурадова призвала госорганы помогать студенткам в карьере

    Председатель Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова призвала государственные учреждения поддержать студенток.

    Как сообщает Report, с таким призывом она выступила на юбилейном мероприятии, посвященном 5-летию проекта "Поддержка образования девочек" и 125-летию школы для девочек имени Гаджи Зейналабдина Тагиева.

    Бахар Мурадова заявила, что берет под свою опеку 10 студенток первого курса Академии Министерства юстиции. Она окажет им поддержку в профессиональном становлении и получении опыта.

    "На этом примере я призываю другие госорганы расширить поддержку в своих сферах, высшие учебные заведения - развивать программы профессионального развития, предпринимателей - создавать возможности для стажировок и наставничества, а наших успешных женщин - делиться опытом с молодым поколением", - сказала глава Госкомитета.

    Бахар Мурадова Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей
    Bahar Muradova dövlət qurumlarını tələbə qızlara dəstək olmağa çağırıb
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