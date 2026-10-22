İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    Bahar Muradova dövlət qurumlarını tələbə qızlara dəstək olmağa çağırıb

    Elm və təhsil
    • 22 oktyabr, 2026
    • 15:38
    Bahar Muradova dövlət qurumlarını tələbə qızlara dəstək olmağa çağırıb

    Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova dövlət qurumlarını tələbə qızlara dəstək olmağa çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, B.Muradova bu barədə "Qızların Təhsilinə Dəstək" layihəsinin 5 illiyi və Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızlar məktəbinin 125-ci ildönümünə həsr olunmuş yubiley tədbirində danışıb.

    O, Ədliyyə Nazirliyinin hüquq ixtisası üzrə təhsil alan 10 qızı birinci kursdan etibarən himayəyə götürərək onların peşəkar hüquqşünas kimi yetişməsinə, lazımi təcrübə qazanmasına dəstək verəcəyini bildirib.

    B.Muradova qeyd edib ki, bu əməkdaşlıq tələbələrin hüquq sahəsində biliklərinin möhkəmləndirilməsinə, peşənin tələbləri ilə yaxından tanış olmalarına və gələcək fəaliyyətlərinə hazırlanmalarına mühüm töhfə olacaq:

    "Bu nümunədən çıxış edərək, digər dövlət qurumlarını da öz fəaliyyət sahələrinə uyğun dəstək imkanlarını genişləndirməyə, ali təhsil müəssisələrini əməkdaşlıq və peşəkar inkişaf proqramlarını artırmağa, sahibkarları və şirkətləri təcrübə və mentorluq imkanları yaratmağa, uğur qazanmış qadınlarımızı isə bilik və təcrübələrini gənc nəsillə bölüşməyə dəvət edirəm".

    Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyi Bahar Muradova Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi
    Бахар Мурадова призвала госорганы помогать студенткам в карьере
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:44
    Azərbaycan ICOMOS-un 23-cü Baş Assambleyasına ev sahibliyi edəcək
    Turizm
    16:40
    Foto
    Leyla Əliyeva Səmərqənddə "Uşağın gözü ilə dünya" sərgisi və İmam əl-Buxari memorial kompleksi ilə tanış olub
    Xarici siyasət
    16:39
    Foto
    Bakıda keçiriləcək U-15 dünya çempionatı və festivalından əvvəl Azərbaycan yığmasının açıq məşqi olub
    Futbol
    16:36
    Foto
    İtaliya şirkətlərinin Azərbaycanda istehsal layihələrində iştirakı müzakirə edilib
    Biznes
    16:30
    Ukrayna əhalisinin sayı 28.5 milyon nəfərə düşüb
    Region
    16:30
    ING: Azərbaycanın nominal ÜDM-i 2026-cı ildə 81 milyard dolları ötəcək
    Maliyyə
    16:28
    ING Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti üzrə 2029-cu ilədək olan proqnozunu açıqlayıb
    Maliyyə
    16:27
    "Mançester Yunayted" Yulian Naqelsmannı baş məşqçi postuna namizəd kimi nəzərdən keçirir
    Futbol
    16:20
    Husilər Səudiyyə Ərəbistanının Müdafiə Nazirliyinin binasına zərbə endiriblər
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti