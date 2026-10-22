ING: Номинальный ВВП Азербайджана превысит $81 млрд в 2026 году
Финансы
- 22 октября, 2026
- 16:26
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Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Азербайджана в 2026 году достигнет 138,4 млрд манатов (81,4 млрд долларов США).
Об этом сообщает Report со ссылкой на крупнейшую банковскую группу Нидерландов ING Group.
Новость дополняется
ING: Azərbaycanın nominal ÜDM-i 2026-cı ildə 81 milyard dolları ötəcək
ING: Azerbaijan's nominal GDP to exceed $81B by 2026
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