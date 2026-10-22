ING: Номинальный ВВП Азербайджана превысит $81 млрд в 2026 году

Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Азербайджана в 2026 году достигнет 138,4 млрд манатов (81,4 млрд долларов США).

Об этом сообщает Report со ссылкой на крупнейшую банковскую группу Нидерландов ING Group.

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