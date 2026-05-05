İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Goranboyda qəzada xəsarət alan 7 nəfərdən 2-si evə buraxılıb - YENİLƏNİB - 2

    Hadisə
    • 05 may, 2026
    • 11:15
    Goranboyda qəzada xəsarət alan 7 nəfərdən 2-si evə buraxılıb - YENİLƏNİB - 2

    Goranboyda avtoqəzada xəsarət alan 7 nəfərdən (1-i kişi, 6-sı qadın) 2-si evə buraxılıb.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, onlara bədənin müxtəlif nahiyələrinin çoxsaylı travmaları diaqnozu təyin edilib.

    Xəsarət alan şəxslərdən birinin müalicəsi Goranboy Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Cərrahiyyə şöbəsində, 4 nəfərin müalicəsi isə Təcili tibbi yardım şöbəsində davam etdirilir.

    Müxbir: Sevil Seymur

    Goranboy rayonunda yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı xəsarət alanların adları açıqlanıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, xəsarət alanlar 1990-cı il təvəllüdlü Arzu Nəbiyev, 1986-cı il təvəllüdlü Xəyalə Cəfərova, 1982-ci il təvəllüdlü Suqra Quluyeva, 1975-ci il təvəllüdlü Şəlalə Abdullayeva, 1962-ci il təvəllüdlü Nigar Mustafayeva, 1972-ci il təvəllüdlü Zəkiyə Məmmədova, 1989-cu il təvəllüdlü Aysel Şirinova, 1973-cü il təvəllüdlü Yeganə Məmmədovadır.

    Məlumata görə, sözügedən şəxslər istixana işçiləridir.

    Goranboy rayonunda 7 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Borsunlu kəndinin ərazisində qeydə alınıb.

    Hərəkətdə olan "Ford" markalı mikroavtobusla eyni markalı minik avtomobilli toqquşub.

    Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Avtomobil qəzası Mikroavtobus Goranboy
    Foto
    Двое из 7 пострадавших в аварии в Геранбое выписаны домой - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    11:57

    Leya Qutierres: "Mərkəzi və Qərbi Asiya ölkələri Orta Dəhliz boyunca koordinasiyanı gücləndirməlidir"

    İnfrastruktur
    11:47

    Rumıniyanın bəzi müəssisələri əlavə yoxlama olmadan Azərbaycana məhsul ixrac edə biləcək

    Sağlamlıq
    11:43

    Azərbaycan və Suriyanın media əməkdaşlığı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    11:39

    FAO: Azərbaycanda aqrar sektorun üzləşdiyi əsas çətinliklər iqlim dəyişikliyi ilə bağlıdır

    ASK
    11:32

    Eka Sepaşvili: Azərbaycan Prezidentinin səsləndirdiyi fikirlər Brüsselin yürütdüyü siyasətə layiqli cavabdır

    Region
    11:29
    Foto

    Azərbaycanda daha 9 KOB subyektinə "Startap" şəhadətnaməsi verilib

    Digər
    11:27

    WUF13 ilə bağlı Nəqliyyat Əməliyyatları Mərkəzi yaradılıb

    İnfrastruktur
    11:25

    Babək Quliyev UEFA-nın Berlində keçiriləcək hakim-inspektorlar üçün seminarına dəvət alıb

    Futbol
    11:24

    Bakı metrosundan apreldə 20 milyondan çox sərnişin istifadə edib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti