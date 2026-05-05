İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Qazaxıstan Prezident Administrasiyasına yeni rəhbər təyin edilib

    Region
    • 05 may, 2026
    • 12:56
    Qazaxıstan Prezident Administrasiyasına yeni rəhbər təyin edilib

    Qazaxıstanda Prezident Administrasiyasına yeni rəhbər təyinatı olub.

    "Report" Akordaya istinadən xəbər verir ki, Roman Sklyar bu vəzifəyə Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevin fərmanı ilə təyin edilib.

    Bu təyinatdan əvvəl Sklyar Qazaxıstan Baş nazirinin birinci müavini vəzifəsində çalışıb.

    Aybek Dadebay əvvəllər Prezident Administrasiyasının rəhbəri vəzifəsini tutub. Qazaxıstan Prezidentinin fərmanı ilə o, başqa vəzifəyə keçməsi ilə əlaqədar bu vəzifədən azad edilib.

    Qazaxıstan Kasım-Jomart Tokayev Sklyar
    Скляр назначен новым главой Администрации президента Казахстана

    Son xəbərlər

    20:57

    "Sabah" ardıcıl dördüncü dəfə Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olub

    Komanda
    20:57

    Rusiyanın Zaporojyeyə zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 9 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    20:35

    Tramp qalib gəlmək istədiyi üçün İran iqtisadiyyatının çökəcəyinə ümid edir

    Digər ölkələr
    20:29

    Sakin: Şəkidə WUF13 Festivalının keçirilməsi bizi çox sevindirir

    Daxili siyasət
    20:25
    Foto

    Vüqar Mustafayev "SAHA 2026"da müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Hərbi
    20:17

    Zelenski: Kramatorska endirilən zərbə nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    20:16

    ABŞ Hörmüz boğazında planlaşdırılan əməliyyatla bağlı İranı məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    20:10

    İlham Əliyev: Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından həmişə Aİ-nin etibarlı tərəfdaşıdır

    Daxili siyasət
    20:08
    Video

    Mehriban Əliyeva Bakıda keçirilən sərgilərlə tanışlıqdan videogörüntü paylaşıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti