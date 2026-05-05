Qazaxıstan Prezident Administrasiyasına yeni rəhbər təyin edilib
Region
- 05 may, 2026
- 12:56
Qazaxıstanda Prezident Administrasiyasına yeni rəhbər təyinatı olub.
"Report" Akordaya istinadən xəbər verir ki, Roman Sklyar bu vəzifəyə Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevin fərmanı ilə təyin edilib.
Bu təyinatdan əvvəl Sklyar Qazaxıstan Baş nazirinin birinci müavini vəzifəsində çalışıb.
Aybek Dadebay əvvəllər Prezident Administrasiyasının rəhbəri vəzifəsini tutub. Qazaxıstan Prezidentinin fərmanı ilə o, başqa vəzifəyə keçməsi ilə əlaqədar bu vəzifədən azad edilib.
