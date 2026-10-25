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    Azərbaycan Premyer Liqasında IX tura bu gün yekun vurulacaq

    Futbol
    • 25 oktyabr, 2026
    • 09:22
    Azərbaycan Premyer Liqasında IX tura bu gün yekun vurulacaq

    Misli Premyer Liqasında IX tura bu gün iki oyunla yekun vurulacaq.

    "Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "İmişli" "Şamaxı"nı qəbul edəcək.

    Qarşılaşma saat 15:00-da Yevlax şəhər stadionunda start götürəcək. "Şamaxı" hazırda 13 xalla 7-ci pillədə qərarlaşıb. 7 xala malik "İmişli" isə 9-cu yerdədir.

    Günün son görüşündə isə "Sabah" "Dalğa Arena"da "Qarabağ"ı qəbul edəcək. Bu görüşə isə saat 18:00-da start veriləcək. Turnir cədvəlinin ilk pilləsində qərarlaşan "Sabah"ın 19 xalı var. 17 xala malik "Qarabağ" isə üçüncüdür.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, IX tur

    25 oktyabr

    15:00. "İmişli" – "Şamaxı"

    Hakimlər: Rauf Cabarov, Zeynal Zeynalov, Kərim Zeynalov, Ruslan Quliyev.

    VAR: Əliyar Ağayev.

    AVAR: Akif Əmirəli.

    Hakim-inspektor: Anar Salmanov.

    AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov.

    Yevlax şəhər stadionu

    18:00. "Sabah" – "Qarabağ"

    Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Emin Əliyev.

    VAR: Kamranbəy Rəhimov.

    AVAR: Teymur Teymurov.

    Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.

    AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov.

    "Dalğa Arena"

    Xatırladaq ki, turun əvvəlki oyunlarında "Qəbələ" "Araz-Naxçıvan"ı (2:1), "Zirə" "Sumqayıt"ı (3:2), "Kəpəz" isə "Şəfa"nı (2:1) məğlub edib. "Neftçi" - "Turan Tovuz" matçı heç-heçə başa çatıb - 1:1.

    Azərbaycan Premyer Liqası Sabah FK Qarabağ FK
    В Премьер-лиге Азербайджана сегодня завершится IX тур
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