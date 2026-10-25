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    В Премьер-лиге Азербайджана сегодня завершится IX тур

    Футбол
    • 25 октября, 2026
    • 09:31
    В Премьер-лиге Азербайджана сегодня завершится IX тур

    Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся два заключительных матча IX тура.

    Как сообщает Report, в первой встрече дня "Имишли" примет "Шамахы".

    Матч начнется в 15:00 на городском стадионе Евлаха. "Шамахы" с 13 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а "Имишли" с 7 очками располагается на девятой строчке.

    В заключительном матче тура "Сабах" примет "Карабах" на стадионе "Далга Арена". Встреча начнется в 18:00. "Сабах" лидирует в турнирной таблице с 19 очками, а "Карабах" с 17 очками занимает третье место.

    Премьер-лига Азербайджана (Misli)

    Первый круг, IX тур

    25 октября

    15:00. "Имишли" - "Шамахы"

    Судьи: Рауф Джабаров, Зейнал Зейналов, Керим Зейналов, Руслан Гулиев.

    VAR: Алияр Агаев.

    AVAR: Акиф Амирали.

    Судья-инспектор: Анар Салманов.

    Представитель АФФА: Руфат Амиров.

    Городской стадион Евлаха.

    18:00. "Сабах" - "Карабах"

    Судьи: Рашад Ахмедов, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Эмин Алиев.

    VAR: Камранбей Рагимов.

    AVAR: Теймур Теймуров.

    Судья-инспектор: Рагим Гасанов.

    Представитель АФФА: Эркин Гусейнов.

    "Далга Арена".

    Напомним, в предыдущих матчах тура "Габала" победила "Араз-Нахчыван" (2:1), "Зиря" обыграла "Сумгайыт" (3:2), а "Кяпаз" одержал победу над "Шафа" (2:1). Встреча "Нефтчи" - "Туран Товуз" завершилась вничью - 1:1.

    Премьер-лига Азербайджана ФК Сабах ФК Карабах
    Azərbaycan Premyer Liqasında IX tura bu gün yekun vurulacaq
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