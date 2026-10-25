В Премьер-лиге Азербайджана сегодня завершится IX тур
- 25 октября, 2026
- 09:31
Будьте в курсе главных новостей!
Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся два заключительных матча IX тура.
Как сообщает Report, в первой встрече дня "Имишли" примет "Шамахы".
Матч начнется в 15:00 на городском стадионе Евлаха. "Шамахы" с 13 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а "Имишли" с 7 очками располагается на девятой строчке.
В заключительном матче тура "Сабах" примет "Карабах" на стадионе "Далга Арена". Встреча начнется в 18:00. "Сабах" лидирует в турнирной таблице с 19 очками, а "Карабах" с 17 очками занимает третье место.
Премьер-лига Азербайджана (Misli)
Первый круг, IX тур
25 октября
15:00. "Имишли" - "Шамахы"
Судьи: Рауф Джабаров, Зейнал Зейналов, Керим Зейналов, Руслан Гулиев.
VAR: Алияр Агаев.
AVAR: Акиф Амирали.
Судья-инспектор: Анар Салманов.
Представитель АФФА: Руфат Амиров.
Городской стадион Евлаха.
18:00. "Сабах" - "Карабах"
Судьи: Рашад Ахмедов, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Эмин Алиев.
VAR: Камранбей Рагимов.
AVAR: Теймур Теймуров.
Судья-инспектор: Рагим Гасанов.
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов.
"Далга Арена".
Напомним, в предыдущих матчах тура "Габала" победила "Араз-Нахчыван" (2:1), "Зиря" обыграла "Сумгайыт" (3:2), а "Кяпаз" одержал победу над "Шафа" (2:1). Встреча "Нефтчи" - "Туран Товуз" завершилась вничью - 1:1.