В Премьер-лиге Азербайджана сегодня завершится IX тур

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся два заключительных матча IX тура.

Как сообщает Report, в первой встрече дня "Имишли" примет "Шамахы".

Матч начнется в 15:00 на городском стадионе Евлаха. "Шамахы" с 13 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а "Имишли" с 7 очками располагается на девятой строчке.

В заключительном матче тура "Сабах" примет "Карабах" на стадионе "Далга Арена". Встреча начнется в 18:00. "Сабах" лидирует в турнирной таблице с 19 очками, а "Карабах" с 17 очками занимает третье место.

Премьер-лига Азербайджана (Misli)

Первый круг, IX тур

25 октября

15:00. "Имишли" - "Шамахы"

Судьи: Рауф Джабаров, Зейнал Зейналов, Керим Зейналов, Руслан Гулиев.

VAR: Алияр Агаев.

AVAR: Акиф Амирали.

Судья-инспектор: Анар Салманов.

Представитель АФФА: Руфат Амиров.

Городской стадион Евлаха.

18:00. "Сабах" - "Карабах"

Судьи: Рашад Ахмедов, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Эмин Алиев.

VAR: Камранбей Рагимов.

AVAR: Теймур Теймуров.

Судья-инспектор: Рагим Гасанов.

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов.

"Далга Арена".

Напомним, в предыдущих матчах тура "Габала" победила "Араз-Нахчыван" (2:1), "Зиря" обыграла "Сумгайыт" (3:2), а "Кяпаз" одержал победу над "Шафа" (2:1). Встреча "Нефтчи" - "Туран Товуз" завершилась вничью - 1:1.