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    Filippində bazarda yanğın nəticəsində beş nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 25 oktyabr, 2026
    • 08:56
    Filippində bazarda yanğın nəticəsində beş nəfər ölüb

    Filippinin cənubundakı Luson adasında yerləşən Sorsoqon şəhərində ictimai bazarda baş verən yanğın nəticəsində beş nəfər ölüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Xinhua" agentliyi yerli mediaya istinadən xəbər yayıb.

    Məlumata görə, yanğın şənbə axşamı başlayıb və qısa zamanda bütün bazara yayılıb. Yanğını ancaq bazar günü səhər tam söndürmək mümkün olub.

    Hadisənin başvermə səbəbləri araşdırılır.

    Yanğın hadisəsi Ölənlərin sayı Filippin
    Пять человек погибли при пожаре на рынке на Филиппинах
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