Filippində bazarda yanğın nəticəsində beş nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 25 oktyabr, 2026
- 08:56
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Filippinin cənubundakı Luson adasında yerləşən Sorsoqon şəhərində ictimai bazarda baş verən yanğın nəticəsində beş nəfər ölüb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Xinhua" agentliyi yerli mediaya istinadən xəbər yayıb.
Məlumata görə, yanğın şənbə axşamı başlayıb və qısa zamanda bütün bazara yayılıb. Yanğını ancaq bazar günü səhər tam söndürmək mümkün olub.
Hadisənin başvermə səbəbləri araşdırılır.
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