Пять человек погибли при пожаре на рынке на Филиппинах
Другие страны
- 25 октября, 2026
- 08:40
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Пять человек погибли в результате пожара на общественном рынке в городе Сорсогон на юге острова Лусон на Филиппинах.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местную прессу.
Согласно информации, возгорание произошло в субботу вечером и быстро распространилось по территории рынка. Пожар удалось полностью ликвидировать только утром в воскресенье.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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