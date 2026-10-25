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    Пять человек погибли при пожаре на рынке на Филиппинах

    Другие страны
    • 25 октября, 2026
    • 08:40
    Пять человек погибли при пожаре на рынке на Филиппинах

    Пять человек погибли в результате пожара на общественном рынке в городе Сорсогон на юге острова Лусон на Филиппинах.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местную прессу.

    Согласно информации, возгорание произошло в субботу вечером и быстро распространилось по территории рынка. Пожар удалось полностью ликвидировать только утром в воскресенье.

    Обстоятельства происшествия выясняются.

    Пожар (возгорание) Филиппины
    Filippində bazarda yanğın nəticəsində beş nəfər ölüb
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