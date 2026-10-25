Пять человек погибли при пожаре на рынке на Филиппинах

Пять человек погибли в результате пожара на общественном рынке в городе Сорсогон на юге острова Лусон на Филиппинах.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местную прессу.

Согласно информации, возгорание произошло в субботу вечером и быстро распространилось по территории рынка. Пожар удалось полностью ликвидировать только утром в воскресенье.

Обстоятельства происшествия выясняются.