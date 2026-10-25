"Axios": Vaşinqton süni intellekt sənayesi liderlərinin apokaliptik proqnozlarından bezib
- 25 oktyabr, 2026
- 08:37
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Konqres qanunvericiləri və Ağ Ev rəsmiləri "OpenAI" və "Anthropic" kimi aparıcı süni intellekt şirkətlərinin rəhbərliyindən narazıdırlar.
"Report"un xəbərinə görə, "Axios" bu barədə mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Siyasətçilər şikayətlənirlər ki, yüksək vəzifəli rəhbərlər ictimaiyyəti texnologiyanın faydalarına inandırmaq əvəzinə, süni intellektdən gələn mövcud təhlükələri və qlobal fəlakət barədə daim xəbərdarlıq edirlər. Qanunvericilər qeyd edirlər ki, tərtibatçıların ritorikası çiçəklənmə vədləri ilə fəlakət peyğəmbərlikləri arasında dəyişir ki, bu da yalnız panikaya və ictimai narazılığa səbəb olur.
"Anthropic"ə qarşı digər tənqid mənbəyi onun hökumət veb saytlarına təsir edən süni intellekt modelləri ilə bağlı hadisələr barədə məlumatları gizlətməsidir. Konqresmenlər hər iki şirkətin ziddiyyətli qanunvericilik təşəbbüslərindən narahatdırlar. Süni intellekt milyarderlərinin siyasi fəaliyyəti və ABŞ Prezidenti Donald Trampla yaxın əlaqələri Vaşinqtonda daha da qıcıqlanmaya səbəb olur.
"Axios"un məlumatına görə, siyasətçilər demokratların bundan Ağ Ev administrasiyasına hücum etmək üçün fəal şəkildə istifadə etdiklərini qeyd edirlər.
Sentyabrın sonunda "Anthropic" şirkətinin baş direktoru Dario Amodei süni intellekt texnologiyalarının nəzarətdən çıxarılmaması halında, bütövlükdə bəşəriyyət üçün təhlükə yarada biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. "Open AI" şirkətinin baş direktoru Sem Altman da oxşar narahatlıqlarını dilə gətirib.