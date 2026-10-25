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    Axios: Вашингтон устал от апокалиптических прогнозов лидеров ИИ-индустрии

    ИКТ
    • 25 октября, 2026
    • 08:09
    Axios: Вашингтон устал от апокалиптических прогнозов лидеров ИИ-индустрии

    Законодатели Конгресса и представители Белого дома недовольны руководством ведущих ИИ-компаний, таких как OpenAI и Anthropic.

    Как передает Report, об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

    Политики жалуются, что вместо того чтобы убеждать общественность в пользе технологий, топ-менеджеры постоянно предупреждают об экзистенциальных угрозах ИИ и глобальной катастрофе. Законодатели отмечают, что риторика разработчиков мечется между обещаниями процветания и пророчествами апокалипсиса, что лишь усиливает панику и общественное недовольство.

    Другим поводом для претензий к Anthropic стало также утаивание информации об инцидентах с ИИ-моделями, затронувшими государственные сайты. Конгрессмены взволнованы противоречивыми законодательными инициативами обеих компаний. Дополнительное раздражение в Вашингтоне вызывает политическая активность ИИ-миллиардеров и их сближение с президентом США Дональдом Трампом.

    Политики отмечают, что этим активно пользуются демократы для атак на администрацию Белого дома, пишет Axios.

    В конце сентября директор Anthropic Дарио Амодеи выступил с предупреждением, что Технологии ИИ в случае утраты контроля над ними могут представлять угрозу для человечества в целом. Аналогичные утверждения озвучивал и глава Open AI Сэм Альтман.

    OpenAI Anthropic
    "Axios": Vaşinqton süni intellekt sənayesi liderlərinin apokaliptik proqnozlarından bezib
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