Axios: Вашингтон устал от апокалиптических прогнозов лидеров ИИ-индустрии

Законодатели Конгресса и представители Белого дома недовольны руководством ведущих ИИ-компаний, таких как OpenAI и Anthropic.

Как передает Report, об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Политики жалуются, что вместо того чтобы убеждать общественность в пользе технологий, топ-менеджеры постоянно предупреждают об экзистенциальных угрозах ИИ и глобальной катастрофе. Законодатели отмечают, что риторика разработчиков мечется между обещаниями процветания и пророчествами апокалипсиса, что лишь усиливает панику и общественное недовольство.

Другим поводом для претензий к Anthropic стало также утаивание информации об инцидентах с ИИ-моделями, затронувшими государственные сайты. Конгрессмены взволнованы противоречивыми законодательными инициативами обеих компаний. Дополнительное раздражение в Вашингтоне вызывает политическая активность ИИ-миллиардеров и их сближение с президентом США Дональдом Трампом.

Политики отмечают, что этим активно пользуются демократы для атак на администрацию Белого дома, пишет Axios.

В конце сентября директор Anthropic Дарио Амодеи выступил с предупреждением, что Технологии ИИ в случае утраты контроля над ними могут представлять угрозу для человечества в целом. Аналогичные утверждения озвучивал и глава Open AI Сэм Альтман.