ABŞ-də "PepsiCo" şirkətinin törəmə müəssisəsinin zavodunda partlayış və yanğın olub
- 25 oktyabr, 2026
- 08:21
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ABŞ-nin Ayova ştatının Sidar-Rapids şəhərində, "PepsiCo" şirkətinin törəmə müəssisəsi olan qida istehsalçısı "Quaker Oats Company" şirkətinə məxsus binada partlayış və sonra yanğın baş verib.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə yerli yanğınsöndürmə xidməti məlumat yayıb.
"Sidar-Rapids Yanğınsöndürmə Xidmətinin əməkdaşları partlayış və sonrakı yanğının əlamətlərini aşkarlayıblar. Bütün işçilər təxliyə edilib. Yanğınsöndürmə işləri davam edir", - məlumatda deyilir.
Şəhərin meri Tiffani O Donnell yanğının hazır məhsulların emal edildiyi binanın hissəsində baş verdiyini bildirib.
"Orada az əməkdaş çalışır. Bu halda, bu, əlbəttə böyük uğur idi", - O Donnell deyib.
"PepsiCo Foods US" şirkəti yanğınsöndürənlərin hadisə yerinə gəldiyini və hadisənin başvermə şəraitinin araşdırılacağını bildirib.