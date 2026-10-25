На заводе дочерней компании PepsiCo в США произошли взрыв и пожар
- 25 октября, 2026
- 07:50
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В городе Сидар-Рапидс, расположенном в американском штате Айова, произошли взрыв и последующий пожар в здании производителя продуктов Quaker Oats Company, которая является дочерней компанией PepsiCo.
Как передает Report, об этом сообщили в местном отделении пожарной службы.
"Сотрудники пожарной службы Сидар-Рапидс обнаружили следы взрыва и последующего возгорания. Все работники были эвакуированы. Тушение пожара продолжается", - сказано в сообщении.
Мэр города Тиффани О`Доннел сообщила, что пожар произошел в той части здания, где обрабатывали готовую продукцию.
"Там работает не так много сотрудников. В данном случае это, конечно, стало настоящим благом", - сказала О`Доннел.
Компания PepsiCo Foods US сообщила, что на место прибыли пожарные, обстоятельства инцидента будут расследованы.