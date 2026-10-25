На заводе дочерней компании PepsiCo в США произошли взрыв и пожар

В городе Сидар-Рапидс, расположенном в американском штате Айова, произошли взрыв и последующий пожар в здании производителя продуктов Quaker Oats Company, которая является дочерней компанией PepsiCo.

Как передает Report, об этом сообщили в местном отделении пожарной службы.

"Сотрудники пожарной службы Сидар-Рапидс обнаружили следы взрыва и последующего возгорания. Все работники были эвакуированы. Тушение пожара продолжается", - сказано в сообщении.

Мэр города Тиффани О`Доннел сообщила, что пожар произошел в той части здания, где обрабатывали готовую продукцию.

"Там работает не так много сотрудников. В данном случае это, конечно, стало настоящим благом", - сказала О`Доннел.

Компания PepsiCo Foods US сообщила, что на место прибыли пожарные, обстоятельства инцидента будут расследованы.