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    Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi koalisiya Ər-Riyad üzərində PUA-nı vurub

    Digər ölkələr
    • 25 oktyabr, 2026
    • 07:26
    Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi koalisiya Ər-Riyad üzərində PUA-nı vurub

    Ərəb koalisiyası qüvvələri Ər-Riyad üzərində daha bir pilotsuz uçuş aparatını (PUA) məhv edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə koalisiyanın nümayəndəsi Turki əl-Maliki xəbər verib.

    "Ər-Riyad yaxınlığında bir pilotsuz uçuş aparatını ələ keçirərək məhv edilib", - Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi koalisiyanın nümayəndəsinin açıqlamasında deyilir.

    Vurulan pilotsuz uçuş aparatı Ər-Riyad səmasında gecə ərzində tutulub saxlanılan ikinci hava hədəfi olub.

    Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Səudiyyə Ərəbistanı
    Аравийская коалиция сбила очередной беспилотник над Эр-Риядом
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