Аравийская коалиция сбила очередной беспилотник над Эр-Риядом
Другие страны
- 25 октября, 2026
- 07:13
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Силы аравийской коалиции перехватили и уничтожили еще один беспилотник над Эр-Риядом.
Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель альянса Турки аль-Малики.
"В районе Эр-Рияда был перехвачен и уничтожен беспилотник", - говорится в заявлении представителя коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия.
Сбитый беспилотный летательный аппарат стал второй воздушной целью, перехваченной за ночь в небе над Эр-Риядом.
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