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    Аравийская коалиция сбила очередной беспилотник над Эр-Риядом

    Другие страны
    • 25 октября, 2026
    • 07:13
    Аравийская коалиция сбила очередной беспилотник над Эр-Риядом

    Силы аравийской коалиции перехватили и уничтожили еще один беспилотник над Эр-Риядом.

    Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель альянса Турки аль-Малики.

    "В районе Эр-Рияда был перехвачен и уничтожен беспилотник", - говорится в заявлении представителя коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия.

    Сбитый беспилотный летательный аппарат стал второй воздушной целью, перехваченной за ночь в небе над Эр-Риядом.

    Турки аль-Малики Эскалация на Ближнем Востоке Саудовская Аравия
    Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi koalisiya Ər-Riyad üzərində PUA-nı vurub
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