Скляр назначен новым главой Администрации президента Казахстана
05 мая, 2026
- 12:37
В Казахстане сменился руководитель Администрации президента страны.
Как передает Report со ссылкой на Акорду, указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на эту должность назначен Роман Скляр.
До нынешнего назначения Скляр занимал пост первого вице-премьера Казахстана.
Ранее пост руководителя Администрации президента Казахстана занимал Айбек Дадебай. Указом президента Казахстана он освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу.
