    Скляр назначен новым главой Администрации президента Казахстана

    Скляр назначен новым главой Администрации президента Казахстана

    В Казахстане сменился руководитель Администрации президента страны.

    Как передает Report со ссылкой на Акорду, указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на эту должность назначен Роман Скляр.

    До нынешнего назначения Скляр занимал пост первого вице-премьера Казахстана.

    Ранее пост руководителя Администрации президента Казахстана занимал Айбек Дадебай. Указом президента Казахстана он освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу.

    Касым-Жомарт Токаев Администрация президента Казахстана Роман Скляр Айбек Дадебай Казахстан
    Qazaxıstan Prezident Administrasiyasına yeni rəhbər təyin edilib

