США пригрозили вторичными санкциями за помощь Ирану в обходе ограничений

Министерство финансов США будет вводить вторичные санкции против финансовых институтов и коммерческих структур, помогающих Ирану обходить американские ограничения.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США и помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио на брифинге в Белом доме.

"Министерство финансов в настоящее время выявляет и блокирует каждый доллар, поступающий Ирану. Поэтому любая иностранная финансовая организация или коммерческая структура, содействующая обходу санкций в отношении Ирана, подвергнется вторичным санкциям и лишится доступа к финансовой системе США", - сказал Рубио.