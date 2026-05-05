США пригрозили вторичными санкциями за помощь Ирану в обходе ограничений
Другие страны
- 05 мая, 2026
- 23:57
Министерство финансов США будет вводить вторичные санкции против финансовых институтов и коммерческих структур, помогающих Ирану обходить американские ограничения.
Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США и помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио на брифинге в Белом доме.
"Министерство финансов в настоящее время выявляет и блокирует каждый доллар, поступающий Ирану. Поэтому любая иностранная финансовая организация или коммерческая структура, содействующая обходу санкций в отношении Ирана, подвергнется вторичным санкциям и лишится доступа к финансовой системе США", - сказал Рубио.
Последние новости
03:52
Вучич анонсировал запуск портала для жалоб на чиновниковДругие страны
03:24
Два сотрудника школы погибли при нападении на учебное заведение в БразилииДругие страны
02:50
Фото
В торговом центре в Тегеране произошел сильный пожар, есть погибшие и пострадавшиеВ регионе
02:45
Армия Израиля заявила об обстреле со стороны "Хезболлах" в Южном ЛиванеДругие страны
02:19
США внесли изменения в проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливуДругие страны
01:57
UKMTO: В Ормузском проливе торговое судно подверглось ударуДругие страны
01:23
Фридрих Мерц исключил создание правительства меньшинства в ФРГДругие страны
01:00
"Арсенал" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФАФутбол
00:49