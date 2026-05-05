    США пригрозили вторичными санкциями за помощь Ирану в обходе ограничений

    Министерство финансов США будет вводить вторичные санкции против финансовых институтов и коммерческих структур, помогающих Ирану обходить американские ограничения.

    Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США и помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио на брифинге в Белом доме.

    "Министерство финансов в настоящее время выявляет и блокирует каждый доллар, поступающий Ирану. Поэтому любая иностранная финансовая организация или коммерческая структура, содействующая обходу санкций в отношении Ирана, подвергнется вторичным санкциям и лишится доступа к финансовой системе США", - сказал Рубио.

    ABŞ İrana sanksiyalardan yayınmağa kömək edən şirkətləri sanksiyalarla hədələyib

