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    Лука Никулеску стал новым премьер-министром Румынии

    Другие страны
    • 20 октября, 2026
    • 17:56
    Лука Никулеску стал новым премьер-министром Румынии

    Лука Никулеску утвержден на пост премьер-министра Румынии после того, как предложенное им правительство получило вотум доверия парламента.

    Как передает Report, об этом сообщают румынские медиа.

    За утверждение нового кабинета министров проголосовали 280 парламентариев, против выступили 58 сенаторов и депутатов.

    В состав правительства вошли представители Социал-демократической партии (PSD) и независимые министры.

    Ожидается, что члены нового правительства принесут присягу главе государства, после чего состоится первое заседание кабинета министров.

    Лука Никулеску Румыния
    Luka Nikulesku Rumıniyanın yeni Baş naziri olub
    44 filmi
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