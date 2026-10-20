В Баку пройдет выставка "Дикое сердце планеты" с участием 40 азербайджанских художников

Выставка "Дикое сердце планеты", объединяющая 50 произведений 40 современных азербайджанских художников, пройдет с 21 октября по 15 декабря в Nine Senses Sea Breeze.

Как передает Report, экспозиция будет представлена в рамках проекта Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW.

Кураторами выставки выступили Наталья Жукова и Фарид Рзаев.

В центре экспозиции - художественное осмысление "Большой кавказской пятерки", объединяющей уникальные и уязвимые виды фауны Кавказа, находящиеся под защитой. Через образы редких животных и других обитателей Земли авторы обращаются к теме единства биосферы и взаимосвязи всех элементов природной экосистемы.

В экспозицию вошли работы в различных художественных направлениях - от живописи и графики до скульптурных форм и арт-объектов. Каждый автор предлагает собственный взгляд на вопросы сохранения биоразнообразия, хрупкости экологического равновесия и границ человеческого вмешательства в природу.

Организаторы отмечают, что проект выходит за рамки конкретной природоохранной тематики и затрагивает более широкие вопросы ответственности человека за будущее планеты. В условиях стремительных климатических изменений сохранение природного наследия становится общей задачей, выходящей за пределы отдельных регионов.

Выставка проходит под девизом "Искусство вдохновляет, природа поддерживает, будущее зависит от НАСТОЯЩЕГО" и является частью арт-уикенда Fly to Baku: Sense the Future NOW. Проект призван подчеркнуть роль искусства в формировании экологического сознания и привлечении внимания к необходимости сохранения экосистем Кавказа и Земли в целом.