Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    В Баку пройдет выставка "Дикое сердце планеты" с участием 40 азербайджанских художников

    Kультурная политика
    • 20 октября, 2026
    • 18:11
    В Баку пройдет выставка Дикое сердце планеты с участием 40 азербайджанских художников

    Выставка "Дикое сердце планеты", объединяющая 50 произведений 40 современных азербайджанских художников, пройдет с 21 октября по 15 декабря в Nine Senses Sea Breeze.

    Как передает Report, экспозиция будет представлена в рамках проекта Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW.

    Кураторами выставки выступили Наталья Жукова и Фарид Рзаев.

    В центре экспозиции - художественное осмысление "Большой кавказской пятерки", объединяющей уникальные и уязвимые виды фауны Кавказа, находящиеся под защитой. Через образы редких животных и других обитателей Земли авторы обращаются к теме единства биосферы и взаимосвязи всех элементов природной экосистемы.

    В экспозицию вошли работы в различных художественных направлениях - от живописи и графики до скульптурных форм и арт-объектов. Каждый автор предлагает собственный взгляд на вопросы сохранения биоразнообразия, хрупкости экологического равновесия и границ человеческого вмешательства в природу.

    Организаторы отмечают, что проект выходит за рамки конкретной природоохранной тематики и затрагивает более широкие вопросы ответственности человека за будущее планеты. В условиях стремительных климатических изменений сохранение природного наследия становится общей задачей, выходящей за пределы отдельных регионов.

    Выставка проходит под девизом "Искусство вдохновляет, природа поддерживает, будущее зависит от НАСТОЯЩЕГО" и является частью арт-уикенда Fly to Baku: Sense the Future NOW. Проект призван подчеркнуть роль искусства в формировании экологического сознания и привлечении внимания к необходимости сохранения экосистем Кавказа и Земли в целом.

    Выставка Nine Senses Art Center
    Фото
    Bakıda 40 azərbaycanlı rəssamın iştirakı ilə "Planetin vəhşi ürəyi" sərgisi keçiriləcək
    Фото
    Baku to host Wild Heart of the Planet exhibition featuring 40 Azerbaijani artists
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    19:18
    Инвестиции ГНФАР в фонд денежного рынка BlackRock выросли более чем на 19%
    Финансы
    19:03
    В Осло началась встреча Зеленского и Уиткоффа
    Другие страны
    19:00
    Лейла Абдуллаева и Брижит Макрон обсудили вопросы защиты женщин и детей
    Внешняя политика
    18:53
    Немецкий турист: В Баку я видел монумент в память о погибших в Карабахе и многочисленные могилы
    Карабах
    18:47
    Фото
    Лейла Алиева посетила Национальный музей туркменского ковра в Ашхабаде
    Kультурная политика
    18:46
    Фото
    В Баку состоялся чемпионат Азербайджана по конкуру
    Индивидуальные
    18:40
    BP начала морские строительные работы в рамках проекта "Шахдениз Компрессия"
    Энергетика
    18:31
    МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок во Францию
    Внешняя политика
    18:30
    Очередное заседание Милли Меджлиса состоится 23 октября
    Милли Меджлис
    Лента новостей