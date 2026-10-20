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    Bakıda 40 azərbaycanlı rəssamın iştirakı ilə "Planetin vəhşi ürəyi" sərgisi keçiriləcək

    Mədəniyyət siyasəti
    • 20 oktyabr, 2026
    • 18:31
    Bakıda 40 azərbaycanlı rəssamın iştirakı ilə Planetin vəhşi ürəyi sərgisi keçiriləcək

    40 müasir azərbaycanlı rəssamın 50 əsərini özündə birləşdirən "Planetin vəhşi ürəyi" sərgisi oktyabrın 21-dən dekabrın 15-dək "Nine Senses Sea Breeze"də keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, ekspozisiya "Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW" layihəsi çərçivəsində təqdim olunacaq.

    Sərginin kuratorları Natalya Jukova və Fərid Rzayevdir.

    Ekspozisiyanın mərkəzində Qafqazın mühafizə olunan, nadir və həssas fauna növlərini bir araya gətirən "Qafqazın Böyük Beşliyi"nin bədii təcəssümü dayanır. Nadir heyvanların və Yerin digər sakinlərinin obrazları vasitəsilə müəlliflər biosferin vəhdəti və təbii ekosistemin bütün elementlərinin qarşılıqlı əlaqəsi mövzusuna müraciət edirlər.

    Ekspozisiyaya rəsm və qrafikadan tutmuş heykəltəraşlıq formalarına və art-obyektlərə qədər müxtəlif bədii istiqamətlərdə olan əsərlər daxil edilib. Hər bir müəllif biomüxtəlifliyin qorunması, ekoloji tarazlığın kövrəkliyi və insanın təbiətə müdaxiləsinin sərhədləri barədə öz baxışını təqdim edir.

    Təşkilatçılar qeyd edirlər ki, layihə konkret təbiəti mühafizə mövzusunun hüdudlarını aşaraq insanın planetin gələcəyi qarşısında məsuliyyəti ilə bağlı daha geniş məsələlərə toxunur. İqlimin sürətlə dəyişdiyi bir vaxtda təbii irsin qorunması ayrı-ayrı regionların hüdudlarını aşan ümumi bir vəzifəyə çevrilir.

    Sərgi "İncəsənət ilham verir, təbiət dəstək olur, gələcək isə bu gündən asılıdır" devizi altında keçirilir və "Fly to Baku: Sense the Future NOW" incəsənət həftəsonunun bir hissəsidir. Layihənin məqsədi ekoloji şüurun formalaşmasında incəsənətin rolunu vurğulamaq, eləcə də Qafqazın və bütövlükdə Yer kürəsinin ekosistemlərinin qorunmasının vacibliyinə diqqət çəkməkdir.

    Bakıda sərgi Azərbaycanlı rəssamlar Sea Breeze
    Foto
    В Баку пройдет выставка "Дикое сердце планеты" с участием 40 азербайджанских художников
    Foto
    Baku to host Wild Heart of the Planet exhibition featuring 40 Azerbaijani artists
    44 filmi
    44 filmi

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    Bakıda 40 azərbaycanlı rəssamın iştirakı ilə "Planetin vəhşi ürəyi" sərgisi keçiriləcək
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