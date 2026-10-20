В Баку временно изменены схемы движения трех автобусов

В Баку временно изменяется схема движения трех маршрутных автобусов.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации, завтра в связи с ремонтными работами, на участке от пересечения улиц Йени Хаят и Ширван в поселке Мушфигабад Гарадагского района до пересечения с 10-й улицей Мушфигабада, будут введены ограничения на движение транспорта.

По этой причине будет временно изменена схема движения регулярных маршрутов № 114B, 555 и 557.

Движение маршрута № 114B в направлении поселка Мушфигабад будет организовано по автомобильной дороге Г.З.Тагиев-Сахиль, улице Ширван, дороге Баку-Шамахы-Евлах, Новому поселку (Мушфигабад), улице Йени Хаят.

В обратном направлении автобусы будут двигаться по дороге Баку-Шамахы-Евлах, улице Ширван, автомобильным дорогам Г.З.Тагиев-Сахиль и Баку-Шамахы-Евлах, а затем по действующей схеме.

Движение маршрутов № 555 и 557 в направлении поселка Мушфигабад будет организовано по дороге Г.З.Тагиев-Сахиль, Новому поселку (Мушфигабад), улице Ширван, дороге Баку-Шамахы-Евлах.

В обратном направлении автобусы будут двигаться по дороге Баку-Шамахы-Евлах, улице Ширван, автомобильной дороге Г.З.Тагиев-Сахиль, а затем по действующей схеме.

Конечная остановка всех трех маршрутов определена на улице Йени Хаят 289.