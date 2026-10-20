Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    В Баку временно изменены схемы движения трех автобусов

    Инфраструктура
    • 20 октября, 2026
    • 17:55
    В Баку временно изменены схемы движения трех автобусов

    В Баку временно изменяется схема движения трех маршрутных автобусов.

    Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    Согласно информации, завтра в связи с ремонтными работами, на участке от пересечения улиц Йени Хаят и Ширван в поселке Мушфигабад Гарадагского района до пересечения с 10-й улицей Мушфигабада, будут введены ограничения на движение транспорта.

    По этой причине будет временно изменена схема движения регулярных маршрутов № 114B, 555 и 557.

    Движение маршрута № 114B в направлении поселка Мушфигабад будет организовано по автомобильной дороге Г.З.Тагиев-Сахиль, улице Ширван, дороге Баку-Шамахы-Евлах, Новому поселку (Мушфигабад), улице Йени Хаят.

    В обратном направлении автобусы будут двигаться по дороге Баку-Шамахы-Евлах, улице Ширван, автомобильным дорогам Г.З.Тагиев-Сахиль и Баку-Шамахы-Евлах, а затем по действующей схеме.

    Движение маршрутов № 555 и 557 в направлении поселка Мушфигабад будет организовано по дороге Г.З.Тагиев-Сахиль, Новому поселку (Мушфигабад), улице Ширван, дороге Баку-Шамахы-Евлах.

    В обратном направлении автобусы будут двигаться по дороге Баку-Шамахы-Евлах, улице Ширван, автомобильной дороге Г.З.Тагиев-Сахиль, а затем по действующей схеме.

    Конечная остановка всех трех маршрутов определена на улице Йени Хаят 289.

    пассажирские автобусы Маршрутные линии Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA)
    Bakıda 3 marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilir
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    19:18
    Инвестиции ГНФАР в фонд денежного рынка BlackRock выросли более чем на 19%
    Финансы
    19:03
    В Осло началась встреча Зеленского и Уиткоффа
    Другие страны
    19:00
    Лейла Абдуллаева и Брижит Макрон обсудили вопросы защиты женщин и детей
    Внешняя политика
    18:53
    Немецкий турист: В Баку я видел монумент в память о погибших в Карабахе и многочисленные могилы
    Карабах
    18:47
    Фото
    Лейла Алиева посетила Национальный музей туркменского ковра в Ашхабаде
    Kультурная политика
    18:46
    Фото
    В Баку состоялся чемпионат Азербайджана по конкуру
    Индивидуальные
    18:40
    BP начала морские строительные работы в рамках проекта "Шахдениз Компрессия"
    Энергетика
    18:31
    МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок во Францию
    Внешняя политика
    18:30
    Очередное заседание Милли Меджлиса состоится 23 октября
    Милли Меджлис
    Лента новостей