İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Bakıda 3 marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilir

    İnfrastruktur
    • 20 oktyabr, 2026
    • 17:36
    Bakıda 3 marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilir

    Oktyabrın 21-də Qaradağ rayonunun Müşfiqabad qəsəbəsində Yeni Həyat və Şirvan küçələrinin kəsişməsindən 10-cu Müşfiqabad küçəsi ilə kəsişməsinədək olan hissəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq ediləcək və buna görə bəzi marşrutların hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdiriləcək.

    Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) bildirilib.

    Məhdudiyyət səbəbindən 114B, 555 və 557 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdiriləcək.

    Bildirilib ki, 114B nömrəli marşrutun Müşfiqabad qəsəbəsi istiqamətində hərəkəti H.Z.Tağıyev-Sahil avtomobil yolu, Şirvan küçəsi, Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolu, Yeni qəsəbə (Müşfiqabad), Yeni Həyat küçəsi ilə təşkil ediləcək.

    Əks istiqamətdə avtobuslar Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolu, Şirvan küçəsi, H.Z.Tağıyev-Sahil və Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolları ilə, daha sonra isə mövcud sxem üzrə hərəkət edəcək.

    Məlumata əsasən, 555 və 557 nömrəli marşrutların Müşfiqabad qəsəbəsi istiqamətində hərəkəti H.Z.Tağıyev-Sahil avtomobil yolu, Yeni qəsəbə (Müşfiqabad), Şirvan küçəsi, Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolu təşkil ediləcək.

    Əks istiqamətdə avtobuslar Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolu, Şirvan küçəsi, H.Z.Tağıyev-Sahil avtomobil yolu ilə, daha sonra isə mövcud sxem üzrə hərəkət edəcək.

    Hər üç marşrutun son dayanacağı Yeni Həyat küçəsi, giriş 289 ünvanında təyin edilib.

    Sərnişindaşıma Sərnişin avtobusları Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi (RİNN)
    В Баку временно изменены схемы движения трех автобусов
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    19:12
    Osloda Zelenski və Uitkoffun görüşü başlayıb
    Digər ölkələr
    19:08
    "Roma"nın futbolçusu Uesli Fransa Premyer Liqanın 3 klubunun diqqət mərkəzinə düşüb
    Futbol
    19:06
    Alman turist: Bakıda Qarabağda həlak olanların xatirəsinə ucaldılmış abidəni və çoxsaylı məzarları gördüm
    Qarabağ
    18:49
    ASF: Xaçmazda aqrar sığorta üzrə ödənişlər 1 milyon manatı ötüb
    ASK
    18:31
    Foto
    Bakıda 40 azərbaycanlı rəssamın iştirakı ilə "Planetin vəhşi ürəyi" sərgisi keçiriləcək
    Mədəniyyət siyasəti
    18:29
    XİN: Azərbaycan vətəndaşlarının Fransaya səfərdən çəkinmələri tövsiyə olunur
    Xarici siyasət
    18:26
    ARDNF-nin "BlackRock" fonduna investisiyaları 19 %-dən çox artıb
    Maliyyə
    18:20
    Xorvatiya minatəmizləmə fəaliyyətində Azərbaycanı dəstəkləməyə hazırdır
    Xarici siyasət
    18:16
    BP: "Şahdəniz Kompressiya" layihəsi çərçivəsində dənizdə tikinti işlərinə start verilib
    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti